Поліція зафіксувала 25 порушень законів і звичаїв війни з боку РФ.

За минулу добу, 14 червня, внаслідок ворожих атак у Донецькій області загинули 4 людини, шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог завдав ударів по 16 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, смт Желанне, Неліпівка, Нью-Йорк, Ясногірка, селах Васюківка, Времівка, Леонідівка, Максимівка, Маркове, Новоукраїнка, Переїзне, Шахтарське.

Руйнувань зазнали 102 цивільних об’єкти – 89 приватних будинків, підприємства, агрофірму, церкву, приміщення поліції, автомобілі, газопровід і електромережі. З артилерії окупанти накрили Переїзне Бахмутського району, поцілили в приватну оселю, вбили людину.

Російський авіаудар по Ясногірці забрав життя двох цивільних чоловіків, двоє жінок поранені. Задокументовано пошкодження 21 житлового будинку та інфраструктури.

У Костянтинівці маємо одного вбитого і двох поранених мешканців. Пошкоджено 64 будинки й комунікації. Внаслідок ворожих обстрілів травмовано одну людину в Авдіївці та одну – у Васюківці.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування “Калібр” та сім іранських ударних дронів типу “Shahed”. Під час атаки знищено девʼять повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр” та шість іранських ударних дронів “Shahed”.

Всього протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.