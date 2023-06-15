Руйнування Каховської дамби створило перешкоду для наступу України, але зі спаданням води ситуація змінюється, – Bloomberg

Дніпро є важливою особливістю поля бою, оскільки з одного боку він забезпечує обом військам захист, з іншого – створює логістичну проблему для постачань захисникам.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС повені позбавили українських військових можливості переправитися через Дніпро для наступу. Але ця вигода для Кремля може бути нетривалою, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Нижче дамби вода вже почала відступати. Річка зрештою повернеться до попереднього стану, хоча й з новими перешкодами – засміченням і мінами. Вище за течією, коли 230-кілометровий басейн Каховського водосховища спустошиться, виникне зовсім новий ландшафт, який потенційно може створити умови для українських сил.

Інститут вивчення війни (ISW) уже перемальовує свої карті полів битв, щоб зобразити раптове скорочення водного потоку, який відокремлює українські війська від окупованих земель.

Дамба була зруйнована саме тоді, коли українські війська почали наступ, який планувався кілька місяців. Дніпро є важливою особливістю поля бою, оскільки з одного боку він забезпечує обом військам захист, з іншого – створює логістичну проблему для постачань захисникам.

"Ключове питання тут – висота дамби, яка залишилася під водою після руйнування. Ця висота визначає кількість води, яка залишиться", – сказав у телефонній розмові Ілля Перевозчиков, керівник відділу гідрології ДСНС.

Радянські інженери перетворили Дніпро на каскад із шести величезних водосховищ, кожне з дамбою гідроелектростанції, щоб виробляти електроенергію. Каховка була останньою перед впаданням річки в Чорне море, утворюючи величезну природну перешкоду між протиборчими арміями.

За оцінкою директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, очікується, що рівень води у водосховищах продовжить падати, а вода відступатиме ще протягом тижня. За словами Перевозчикова, поверхня під водою складається з мулу, і важко сказати, як швидко він потім висохне. Передбачити, що це, у свою чергу, означатиме для протиборчих військ, якщо взагалі щось означатиме, ще важче.

За оцінкою Генерального штабу ЗСУ, Росія підірвала Каховську ГЕС, яку тримала замінованою ще з минулого року, для того, щоб завадити українському наступу. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв говорив, що командування ЗСУ передбачило можливість підриву ворогом ГЕС. За його словами, підрив не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води.