Цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Уночі 16 червня російська армія обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову бив з важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо загиблих та постраждалих немає. Наслідки встановлюють рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, 15 червня близько четвертої ранку ворог атакував Кривий Ріг ракетами, ймовірно Х101/555. Три ракети поцілили по двох промислових підприємствах, які не є військовими об'єктами. Поранення отримав чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.