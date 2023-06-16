ГоловнаСуспільствоВійна

Цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Попередньо постраждалих немає.

Цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Уночі 16 червня російська армія обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову бив з важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо загиблих та постраждалих немає. Наслідки встановлюють рятувальники ДСНС.

 

Нагадаємо, 15 червня близько четвертої ранку ворог атакував Кривий Ріг ракетами, ймовірно Х101/555. Три ракети поцілили по двох промислових підприємствах, які не є військовими об'єктами. Поранення отримав чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies