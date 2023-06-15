Уночі 15 червня близько четвертої ранку у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив у Тelegram начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав Вілкул.

Фото: Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що цієї ночі ворог атакував Кривий Ріг ракетами, ймовірно Х101/555. три ракети поцілили по двох промислових підприємствах, які не є військовими об'єктами.

“Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив очільник ОВА.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, уночі 13 червня російська армія завдала удару по декількох обʼєктах у Кривому Розі. Зокрема влучили в пʼятиповерховний будинок. У Офісі президента говорили, що удару по місту ворог завдав ракетою Х-101, виготовленою, судячи з аналізу решток, у квітні 2023 року. Російський теракт убив 12 людей, 38 – поранені. З них 11 лишаються в лікарні, девʼять – у важкому стані.