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За два дні ДСНС відкачала воду зі 157 будинків у Херсоні

Після сходження води треба буде обстежити та розмінувати затоплені території. 

За два дні ДСНС відкачала воду зі 157 будинків у Херсоні
Фото: Павло Петров

У Херсоні рятувальники продовжують евакуаційні заходи та відкачують воду з підвалів, цокольних поверхів, укриттів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“За два дні вже відкачали води понад 37 тисяч тонн з 157 будинків”, - зазначив голова ДСНС Сергій Крук. 

Він наголосив, що один із пріоритетних напрямків - це обстеження та розмінування обʼєктів критичної інфраструктури, житлово-комунальної сфери та територій після сходження води. 

Нагадаємо, через теракт росіян на Каховській ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та небезпечних предметів. У акваторії Чорного моря біля берегів Одещини зафіксовані міни та невикористані боєприпаси, а також уламки будівель та дерева.

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