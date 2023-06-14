За два дні ДСНС відкачала воду зі 157 будинків у Херсоні

Після сходження води треба буде обстежити та розмінувати затоплені території.

У Херсоні рятувальники продовжують евакуаційні заходи та відкачують воду з підвалів, цокольних поверхів, укриттів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“За два дні вже відкачали води понад 37 тисяч тонн з 157 будинків”, - зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

Він наголосив, що один із пріоритетних напрямків - це обстеження та розмінування обʼєктів критичної інфраструктури, житлово-комунальної сфери та територій після сходження води.

Нагадаємо, через теракт росіян на Каховській ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та небезпечних предметів. У акваторії Чорного моря біля берегів Одещини зафіксовані міни та невикористані боєприпаси, а також уламки будівель та дерева.