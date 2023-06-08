Внаслідок підриву Каховської ГЕС біля берегів Одещини зафіксовані міни та невикористані боєприпаси

Через теракт росіян на Каховській ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та небезпечних предметів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що у акваторії Чорного моря біля берегів Одещини зафіксовані міни та невикористані боєприпаси, а також уламки будівель та дерева.

“Закликаю мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами”, - наголосив голова ОВА.

Він запевнив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків російського злочину, а ситуація в Одеській області повністю контрольована.

Як раніше повідомлялось, руйнування дамби Каховської ГЕС вплинуло на позиції російських військ на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які окупанти мали намір використовувати для захисту від українських атак. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді.