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Триває розмив Каховської ГЕС, рівень води у водосховищі сягнув нижче "мертвої точки", - керівник Укргідроенерго

Побудова нової ГЕС та демонтаж зруйнованої займе близько п'яти років за умови дуже щільного графіку роботи.

Триває розмив Каховської ГЕС, рівень води у водосховищі сягнув нижче "мертвої точки", - керівник Укргідроенерго
Керівник Укргідроенерго Ігор Сирота
Фото: Facebook/Укргідроенерго

Рівень води у водосховищі Каховської ГЕС сягнув уже нижче "мертвої точки". 

Про це в етері телемарафону повідомив очільник Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, розмив ГЕС буде продовжуватися. Наразі під водою перебуває половина станції, а друга половина - на 70% у воді. 

"Земляну ділянку між шлюзом і станцією також буде розмито водою... Рівень води у водосховищі на цю годину вже складає 12,5 метрів, це нижче мертвої точки, що складає 12,7 метрів, коли ще можна робити водозабір у населені пункти і для Запорізької АЕС для охолодження", - сказав Сирота.

Зараз темп скидання води із водосховища відбувається із інтенсивністю близько метр за добу. При такому показнику кидання води триватиме ще маже 708 днів і при водосховище втратить близько 8,5 метрів води від того рівня, який був до підриву. 

Глава Укргідроенерго також повідомив, що будівництво нової ГЕС та демонтаж зруйнованої займе близько п'яти років за умови дуже щільного графіку роботи. Зараз розробляють проєкт ремонту гідроелектростанції та проєкт перемички. Це займе декілька місяців за умови роботи 24 години на добу. 

Нагадаємо, у річці Інгулець на Херсонщині спостерігають підняття рівня води. Під загрозу підтоплення потрапили деякі населені пункти на межі Херсонщини та Миколаївщини. Нині Президент Володимир Зеленський відвідав головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, яка затоплена.

Тим часом Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 8 червня погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів. 

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