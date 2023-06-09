На Харківщині чоловік постраждав внаслідок вибуху міни

В Ізюмському районі Харківської області чоловік отримав поранення внаслідок вибуху міни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждалий отримав хімічні опіки. Його доставили до місцевої лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 36-річний мешканець с. Кам'янка знайшов у себе на дворі каструлю, яку викинув. Після цього здетонував вибуховий пристрій.

Поліцейські з'ясували, що вибухнула міна “Пелюстка”.

Поліція закликає громадян не наближатися до незнайомих предметів та пересуватися тільки асфальтованими доріжками. У разі ж виявлення невідомих предметів слід викликати ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Нагадаємо, у Куп'янському районі Харківщини 5 червня на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. В результаті вибуху постраждали 58-річний чоловік та 51-річна жінка. Їх доставили до медичного закладу.