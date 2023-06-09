Підприємства Нафтогазу передали на Херсонщину спецобладнання, пальне та воду

Підприємства Групи Нафтогаз передали Херсонщині, яка потерпає від підриву каховської ГЕС, автомобілі, спецобладнання, пальне, воду, а також відправили команда монтажників та зварювальників, які усуватимуть наслідки катастрофи.

Про це йдеться на сайті Групи.

Нафтогаз отримав перелік необхідної допомоги від Херсонської обласної військової адміністрації.

Як повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, частину допомоги вже зібрали та відправили в область, решту доставлять упродовж тижня.

Зокрема, серед шести авто є всюдихід-амфібія SHERP з трейлером, два автомобілі-довгоміри, вахтовий автомобіль та оперативний легковий автомобіль. Серед іншої допомоги - труби різного діаметру, трактор-навантажувач, водознижувальна установка та дві шламові помпи, а також 60 тонн дизельного пального, 60 тонн бензину та 20 тонн фасованої води.

Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація створила єдиний контакт-центр для волонтерів, які хочуть допомогти регіону в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Тим часом "Нова пошта" із благодійним фондом "Онуки" безкоштовно доставлятимуть гуманітарну допомогу для постраждалих.