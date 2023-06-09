Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, завданих підривом Каховської ГЕС, - Шмигаль

За даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюють у розмірі понад 55 млрд грн.

Днями Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків від підриву Каховської ГЕС і потреб спільно з міжнародними партнерами.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюють у розмірі більш ніж 55 млрд грн. "Це попередні, не остаточні цифри", - підкреслив Шмигаль.

Також прем'єр повідомив, що лише відновлення ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж вартуватимуть інші супутні роботи.

"Важливим є втручання міжнародних організацій: ООН, Червоного хреста та інших для порятунку тих, хто зараз в окупації. На лівобережній Херсонщині ситуація критична. Окупанти не рятують цивільне населення, блокують виїзд людей із зони лиха та стріляють їм у спину", - наголосив глава уряду.

Шмигаль додав, що через підрив дамби затоплено величезні масиви сільськогосподарських земель. "За даними Міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів — лише на Правобережжі. Після сходження води потрібно відновлювати ґрунти та понад 30 систем зрошення. Необхідно переглядати попередні розрахунки щодо потреб України на відбудову", - зауважив прем'єр.

За його словами, уряд виділив сумарно 2,4 млрд грн для забезпечення водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, бюджетний комітет ВР погодив виділення 1,5 млрд грн на будівництво магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення ГЕС.

Херсонська ОВА створила контакт-центр для волонтерів, які хочуть допомогти в ліквідації наслідків підриву ГЕС.

Тим часом Японія надасть Україні $5 млн для подолання наслідків катастрофи. Гроші розподілятимуть через міжнародні організації.