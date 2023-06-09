США виділяють новий пакет допомоги Україні - на $2,1 млрд

До нього увійшли критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

9 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Цей пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Серед допомоги:

додаткові снаряди для ЗРК Patriot;

системи ППО та ракети HAWK;

105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримка діяльності.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в американському Міноборони.