Бельгія у найкоротші терміни передасть Україні 105-мм артилерійські снаряди, повідомляє Reuters.

Вартість військової допомоги оцінюють у $35 млн.

За словами представника міністерства оборони Бельгії, боєприпаси придбають у бельгійської промисловості та доставлять в Україну у найкоротші терміни.

Завдяки цій підтримці Бельгія вже надала Україні 306 мільйонів євро у вигляді летальної та нелетальної військової допомоги.

Нагадаємо, Брюссель просить Київ роз’яснити інформацію про те, що проукраїнські сили використовували гвинтівки, вироблені в Бельгії, для боротьби з російськими військами на західному кордоні Росії.

Тим часом США можуть уже сьогодні оголосити новий оборонний пакет для України на $2 млрд.