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Бельгія у найкоротші терміни передасть Україні 105-мм артилерійські снаряди

Боєприпаси закуплять у бельгійської промисловості.

Бельгія у найкоротші терміни передасть Україні 105-мм артилерійські снаряди
Фото: omr.gov.ua

Бельгія у найкоротші терміни передасть Україні 105-мм артилерійські снаряди, повідомляє Reuters.

Вартість військової допомоги оцінюють у $35 млн. 

За словами представника міністерства оборони Бельгії, боєприпаси придбають у бельгійської промисловості та доставлять в Україну у найкоротші терміни.

Завдяки цій підтримці Бельгія вже надала Україні 306 мільйонів євро у вигляді летальної та нелетальної військової допомоги.

Нагадаємо, Брюссель просить Київ роз’яснити інформацію про те, що проукраїнські сили використовували гвинтівки, вироблені в Бельгії, для боротьби з російськими військами на західному кордоні Росії.

Тим часом США можуть уже сьогодні оголосити новий оборонний пакет для України на $2 млрд.

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