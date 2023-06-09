Міністри ЄС досягли попередньої угоди про мігрантів

Вона відкриває шлях для переговорів між державами-членами та Європейським парламентом.

Міністри Європейського Союзу після років напружених переговорів досягли попередньої угоди щодо того, як підійти до міграційної політики та політики надання притулку .

Про це пише Bloomberg.

Країни погодили підхід до надання притулку, який дозволить країнам приймати рішення про надання доступу заявникам і забезпечити процедури повернення мігрантів, які не відповідають вимогам, повідомила журналістам міністерка міграції Швеції Марія Стенергард.

Міністри також домовилися про надання підтримки ЄС країнам, найбільш схильним до міграції.

За словами Стенергард, результат “ґрунтується на європейських цінностях і міжнародному праві”. Відповідно до попередньої угоди, країни, які не погоджуються прийняти кваліфікованих мігрантів, повинні будуть внести 20 000 євро на людину до фонду ЄС для біженців. Лише два члени ЄС проголосували проти угоди, а четверо утрималися.

ЄС довгий час намагався знайти загальний підхід до міграції, особливо через кризи у прифронтових країнах. Приплив мігрантів − здебільшого із Сирії, Афганістану та Тунісу − зростає, навіть попри те, що 13 мільйонів українців шукали притулку у блоці після вторгнення Росії. За цей час блок також залишило близько 10 мільйонів українців.

Потік мігрантів через західні Балкани становив майже половину всіх нелегальних перетинів кордону до ЄС у 2022 році.

“Є ще низка перешкод, перш ніж щось буде реалізовано. Угода від четверга відкриває шлях для переговорів між державами-членами та Європейським парламентом”, − зазначає видання.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів Італії у вівторок оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції унаслідок різкого зростання потоків мігрантів через Середземне море.