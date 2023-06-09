Канада продовжила скасування мит на українські товари

Уряд Канади обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки буде треба.

Канада продовжить дію указу про звільнення від митних зборів українських товарів ще на рік - до 9 червня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів Канади.

“Оскільки хоробрий народ України продовжує свій героїчний опір незаконному, повномасштабному вторгненню Путіна, демократії повинні продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищає свій суверенітет і демократію. А це означає, що українська економіка зможе продовжувати підтримувати український народ і уряд у їхній боротьбі за перемогу у цій війні. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”, - сказала віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів Канади Христя Фриланд.

Дія цього указу поширюється на сталь, рибу та морепродукти, соняшникову олію, мінерали та більшість сільськогосподарської продукції.

Уряд Канади нагадав, що з 2019 по 2021 рік імпорт товарів з України до Канади становив у середньому 170,8 мільйона доларів на рік.

Нагадаємо, Канада підтримала заявку України на приєднання до Транстихоокеанського партнерства (CPTPP).