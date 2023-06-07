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Лісові пожежі в Канаді загрожують здоров'ю мільйонів людей у Північній Америці

Дим від лісових пожеж накрив великі міста в Онтаріо та Квебеці і дійшов аж до Нью-Йорка та Коннектикуту.

Лісові пожежі в Канаді загрожують здоров'ю мільйонів людей у Північній Америці
Дим над Нью-Йорком, 6 липня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Через лісові пожежі в Канаді мільйонам людей у всій Північній Америці оголошено попередження про високий рівень ризику.

Про це пише BBC.

Дим від лісових пожеж накрив великі міста в Онтаріо та Квебеці, включно з Торонто та його околицями. Дим дійшов аж до Нью-Йорка та Коннектикуту, де якість повітря класифікували як “нездорову”. 

Більшість диму йде з Квебеку, де палає 160 пожеж. У вівторок Міністерство довкілля Канади заявило, що якість повітря в канадській столиці Оттаві є такою, яка має дуже високий ризик для здоров'я людей. У Торонто та його околицях − як “високий ризик”.

Тим часом Агентство з охорони навколишнього середовища США класифікувало якість повітря на більшій частині північного сходу США як “нездорову”, особливо для людей, які вже мали проблеми з диханням.

Попередження щодо якості повітря стосуються більшої частини Нью-Йорка та Коннектикуту. Вони також простягаються на північ до Бостона та на південь до Пітсбурга та Вашингтона.

У Нью-Йорку на фотографіях, зроблених у вівторок, видно помаранчевий серпанок, що вкриває горизонт. Представники громадської охорони здоров’я рекомендують людям не займатися спортом на вулиці та максимально звести до мінімуму вплив диму, оскільки повітря створює негайні та довгострокові ризики для здоров’я.

Канада продовжує спостерігати активніший сезон лісових пожеж, ніж зазвичай. У понеділок федеральні чиновники попередили, що цього літа можуть статися найбільші пожежі у країні через посушливі та жаркі умови, які прогнозуються протягом більшої частини сезону. Пожежі вже спалили понад 3,3 мільйона гектарів землі, що в 12 разів перевищує середній показник за 10 років для цієї пори року. Тисячі людей були евакуйовані у всій країні, зокрема у Квебеці, де на сьогодні пожежі охопили близько 200 000 гектарів. Великі пожежі також спалахнули в Британській Колумбії, Альберті, Онтаріо, Новій Шотландії та на Північно-Західних територіях.

Нагадаємо, березнева лісова пожежа у місті Вільянуева-де-Вівер в Іспанії знищила близько 4 тис. гектарів лісу, а також невелике село Ла-Гарсія в Теруель.

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