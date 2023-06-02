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Резніков провів переговори з канадською колегою на саміті у Сінгапурі

“Від танків до боєприпасів і навчання, ми надаємо Україні комплексну військову допомогу".

Резніков провів переговори з канадською колегою на саміті у Сінгапурі
Міністр оборони Канади Аніта Ананд
Фото: EPA/UPG

Канада надаватиме Україні військову допомогу і зараз, і у довгостроковій перспективі. 

Про це міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила українському колезі Олексію Резнікову під час Азійського саміту безпеки у Сінгапурі.

“Від танків до боєприпасів і навчання, ми надаємо Україні комплексну військову допомогу, і ми будемо продовжувати. Це було моє звернення до міністра оборони України Олексія Резнікова,  коли ми зустрілися в Сінгапурі”, − написала вона у Твіттері.

Нагадаємо, наприкінці травня Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, серед якої будуть ракети AIM-9 класу “повітря-повітря” та розширення навчання українських оборонців.

З початку 2022 року Канада виділа Києву понад 8 мільярдів доларів допомоги, зокрема військової − на $1 млрд. Це включає, зокрема, вісім основних бойових танків Leopard 2A4 та одну броньовану евакуаційну машину, національну вдосконалену зенітно-ракетну систему (NASAMS) з відповідними бойовими припасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та відповідні бойові припаси, камери для дронів високої роздільної здатності та зимовий одяг.

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