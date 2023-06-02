Резніков провів переговори з канадською колегою на саміті у Сінгапурі

“Від танків до боєприпасів і навчання, ми надаємо Україні комплексну військову допомогу".

Канада надаватиме Україні військову допомогу і зараз, і у довгостроковій перспективі.

Про це міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила українському колезі Олексію Резнікову під час Азійського саміту безпеки у Сінгапурі.

“Від танків до боєприпасів і навчання, ми надаємо Україні комплексну військову допомогу, і ми будемо продовжувати. Це було моє звернення до міністра оборони України Олексія Резнікова, коли ми зустрілися в Сінгапурі”, − написала вона у Твіттері.

Canada stands with Ukraine – now, and for the long term. From tanks, to ammunition, to training, we’re providing Ukraine with comprehensive military aid, and we will keep going. That was my message to Ukraine’s Defence Minister @OleksiiReznikov when we met in Singapore. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/GAcL2atKZa — Anita Anand (@AnitaAnandMP) June 2, 2023

Нагадаємо, наприкінці травня Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, серед якої будуть ракети AIM-9 класу “повітря-повітря” та розширення навчання українських оборонців.

З початку 2022 року Канада виділа Києву понад 8 мільярдів доларів допомоги, зокрема військової − на $1 млрд. Це включає, зокрема, вісім основних бойових танків Leopard 2A4 та одну броньовану евакуаційну машину, національну вдосконалену зенітно-ракетну систему (NASAMS) з відповідними бойовими припасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та відповідні бойові припаси, камери для дронів високої роздільної здатності та зимовий одяг.