РФ за добу била по 10 областях України, – ОВА

Київську область росіяни атакували одночасно ракетами та безпілотниками. Всі цілі знищені. Влучань не зафіксовано. Попередньо – постраждали дорослий і дитина. Дорослого госпіталізували та прооперували. Життю нічого не загрожую, стан задовільний. Дитині допомогу надали вдома без госпіталізації. Внаслідок падіння уламків загорання декількох приватних будинків та авто в двох районах. Пожежі ліквідовані. Також зафіксовано загорання трав’яної та лісового настилу. Пошкоджено уламками пʼять приватних будинків. Інформація попередня, оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки терористів, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу були 10 обстрілів по Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах. Ворог бив із мінометів, артилерії, АГС. Вночі – авіаудар із гелікопетрів (некоровані авіаційні ракети). В селі Сновської громади згоріли пʼять будинків та пʼять господарських споруд. Без жертв. Дані щодо наслідків атак уточнюються.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив шість обстрілів (17 вибухів). Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Юнаківська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок артилерійського обстрілу та пострілів освітлювального вогню отримала поранення одна цивільна особа. Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади. Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства, пʼять приватних житлових будинків та два двоповерхових будинки (вибито вікна, посічено стіни та паркани, пошкоджено покрівлю). Середино-Будська громада: був мінометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено нежитловий будинок, два житлових будинки, літня кухня та дві господарчі споруди.

У Запорізькій області ворог завдав 111 ударів по 22 містах і селах. Були авіаудари по Новоданилівці та Полтавці, три атаки з безпілотників по Степовому та Кам'янському, 15 обстрілів з ракетних систем залпового вогню по Темирівці, Затишшю, Червоній Криниці, Гуляйполю, Кам'янському, 91 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Червоному, Плавнях, Степногірську, Малинівці та інших прифронтових населених пунктах. На жаль, російський снаряд, який поцілив у житловий будинок, забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя. Під час обстрілу у Плавнях постраждала сім'я: 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами оперативно доставили до медичного закладу. Додалося 31 руйнування житлового фонду та майна людей.

У Дніпропетровській учора був артилерійський обстріл та зафіксовано два випадки атаки БпЛА на території Нікопольського району. У Нікополі внаслідок обстрілу поранено двоє людей 1973 р.н. та 1967 р.н. Їх доставили до лікарні, надається уся необхідна медична допомога. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, п’ятиповерховий житловий будинок, два приватних житлових будинка, три автомобілі, дві лінії електропередачі, газопровід. У Марганці зафіксовано атаку дронів. Поранено чоловіка 1988 р.н. Лікарі надають допомогу в стаціонарі. Опівночі окупанти обстріляли Нікополь. До міста полетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Дані щодо наслідків уточнюються.

Минулої доби ворог завдав ракетного удару по Харкову. Попередньо – із ЗРК С300. Пошкоджено будівлі підприємства, зруйновано корпус апаратного цеху. Зазнали поранення жінка 63 років та чоловік 56 років, госпіталізації не потребували. Протягом дня ворог з території рф обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення. Пошкоджено магазин та приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Ввечері ворог обстріляв Зарічне Чугуївського району. Без постраждалих. У Граковому Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

У Луганській минулої доби окупанти з повітря атакували Сергіївку та Білогорівку. Росіяни спробували наступати біля Куземівки та Білогорівки, але всі їхні намагання зупинили наші захисники. Новоселівське, Невське та Білогорівку цього разу обстріляли із різних видів артилерійського озброєння. За добу противник здійснив 94 обстріли (396 снарядів).

У Донецькій окупанти здійснили 38 обстрілів, обстріляли 20 населених пунктів: Авдіївку, Костянтинівку, Красногорівку, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Антонівку, Богоявленку, Званівку, Карлівку, Ласточкине, Маркове, Нетайлове, Новоукраїнку, Предтечине, Пречистівку. Пошкоджено 22 житлових будинки (з них троє – багатоквартирні), дві ЛЕП, будівля заводу, приміщення агрофірми, сім будівель Селидівської ВК-82, дві господарчі споруди, відділення поліції, гараж, газогін. За добу на Донеччині: троє загиблих, 12 поранених.

У Миколаївській уночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили ворожий ударний БпЛА Shahed-136. Вчора двічі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень обстрілів зазнали два населених пункти Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 81 обстріл (381 снаряд), з них по Херсону – девʼять обстрілів (38 снарядів). Внаслідок удару по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч. Поранення отримали двоє чоловіків. У 26-річного херсонця опіки рук, а в 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг. Обох шпиталізували, лікарі надають їм необхідну меддопомогу. Ворог продовжує нищити Берислав керованими авіаційними бомбами, в черговий раз спрямувавши їх по житловим кварталам та хлібозаводу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення виробничого цеху заводу, автотранспорт, багатоквартирні, житлові будинки та господарські споруди мешканців. Окупанти скинули авіабомби на село Одрадокамʼянка Тягинської громади. Пошкоджено музичну школу та житлові будинки мешканців. Внаслідок авіаційних ударів по Бериславу, Одрадокам’янці та Козацькому поранень зазнали девʼятеро осіб. Внаслідок мінометного обстрілу Антонівки та Садового постраждало дві людини. Всього за добу через російську агресію 16 осіб дістали поранення.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 2 червня армія ворога втратила на війні з Україною близько 208 910 військових. За минулу добу Збройні сили знищили близько 540 окупантів, 15 танків і багато іншої військової техніки.