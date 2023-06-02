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США хочуть купити в Японії вибухівку для українських артснарядів, − Reuters

Експортні правила забороняють японським компаніям продавати смертоносні товари за кордон.

США хочуть купити в Японії вибухівку для українських артснарядів, − Reuters
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Сполучені Штати хочуть купити тротил у Японії для 155-мм артилерійських снарядів, у той час як Вашингтон шукає зброю та боєприпаси для українського контрнаступу, пише Reuters.

Експортні правила забороняють японським компаніям продавати смертоносні товари за кордон.

“Для Японії, що відмовилася від війни, будь-яка закупівля стане перевіркою її готовності розв'язати конфлікт, щоб допомогти Києву, оскільки експортні правила забороняють японським компаніям продавати смертоносні товари за кордон, такі як гаубичні снаряди, якими Україна щодня обстрілює російські підрозділи, що окуповують її південно-східні регіони”, − зазначає видання.

Однак, союзники, схоже, знайшли обхідний шлях, що дозволяє продавати тротил в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

“Є спосіб для Сполучених Штатів купувати вибухівку в Японії”, − сказало Reuters одне з джерел.

Експортні обмеження для продуктів подвійного призначення або обладнання, що продається комерційно, менш суворі, ніж для товарів суто військового призначення, тому США можуть купувати ноутбуки Panasonic Toughbook для своїх військових.

Інше джерело повідомило, що Токіо, яке цього тижня приймало міністра оборони США Ллойда Остіна, повідомило американському уряду, що дозволить продаж промислового тротилу, оскільки вибухівка не призначена лише для військового використання. США хочуть підключити японську компанію до ланцюжка постачання тротилу для доставки вибухових речовин на військові заводи, що належать армії США, які "упаковуватимуть їх у 155-мм гільзи".

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Міністерство торгівлі, промисловості та економіки Японії відмовилося повідомити, чи зверталася жодна з японських компаній щодо експорту тротилу. В електронному листі міністерство додало, що товари, на які не поширюються військові обмеження, будуть оцінюватися відповідно до звичайних правил експорту, які враховують намір покупця, включно з тим, чи буде їх використання перешкоджати міжнародній безпеці.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда хоче допомогти Україні, оскільки його адміністрація побоюється, що перемога Росії надихне Китай напасти на Тайвань і втягне його країну в регіональну війну. Минулого року він попередив, що Україна може стати “Східною Азією”, а його адміністрація оголосила про найбільше нарощування військової сили Японії з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, Європарламент схвалив план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України.

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