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Учора оборонці ліквідували ще 540 окупантів, 15 танків та 10 крилатих ракет ворога, ‒ Генштаб

Минулої доби Збройні сили відбили 25 ворожих атак на сході.

Учора оборонці ліквідували ще 540 окупантів, 15 танків та 10 крилатих ракет ворога, ‒ Генштаб
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

З початку повномасштабного вторгнення по 2 червня армія ворога втратила на війні з Україною близько 208 910 військових. За минулу добу Збройні сили знищили близько 540 окупантів, 15 танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 819 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 490 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3 501 (+27) од,
  • РСЗВ – 575 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 335 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 137 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1 117 (+10),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 267 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 465 (+7).

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Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.

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