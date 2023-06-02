Учора оборонці ліквідували ще 540 окупантів, 15 танків та 10 крилатих ракет ворога, ‒ Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення по 2 червня армія ворога втратила на війні з Україною близько 208 910 військових. За минулу добу Збройні сили знищили близько 540 окупантів, 15 танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 819 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 490 (+12) од,

артилерійських систем – 3 501 (+27) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засоби ППО ‒ 335 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 137 (+6),

крилаті ракети ‒ 1 117 (+10),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 267 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 465 (+7).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.