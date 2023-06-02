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У семи населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей

Загалом заплановано евакуювати 239 дітей.

У семи населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей
Фото: EPA/UPG

Члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації дітей із низки населених пунктів Донеччини.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції

Згідно з цим рішенням, заплановано евакуювати 239 дітей з семи населених пунктів Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.

Примусова евакуація дітей буде проведена в місті Залізне, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

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“Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою”, - наголосили в Мінреінтеграції. 

З питань евакуації з Донецької області можна звернутись о представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини.

До слова, в Авдіївці на Донеччині правоохоронці намагаються знайти та евакуювати останню дитину, що лишається у місті. Її переховують батьки, котрі не хочуть виїжджати з Авдіївки, що перебуває під регулярними обстрілами.

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