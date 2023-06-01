Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила щонайменше 60 тисяч солдатів під час спроби захопити Бахмут, - ЗМІ

Це "консервативна оцінка" обсягу втрат росіян на цій ділянці фронту.

Росія втратила щонайменше 60 тисяч солдатів під час спроби захопити Бахмут, - ЗМІ
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Внаслідок спроб Москви захопити українське місто Бахмут на Донеччині загинуло понад 60 тисяч росіян, повідомляє Sky News із посиланням на західного чиновника.

Минулого місяця Росія вкотре оголосила про успіх у захопленні Бахмута після приблизно річної битви.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії не менше 60 000 жертв на цій ділянці Бахмут-Попасна під час річного бою", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, це "консервативна оцінка" розміру втрат росіян на цій ділянці фронту.

"Ми бачимо, що сили Вагнера [найманці] перебувають у процесі виведення, принаймні, на даний момент. Заміна цих силових елементів є важливим зобов'язанням і так перевантажених регулярних сил Росії", - додало джерело.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові зупинили наступальний потенціал росіян на Бахмутському напрямку. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українська аеророзвідка 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" знищує окупантів в окопах під Бахмутом.

За даними британської розвідки, Росія відводить "вагнерівців" із Бахмута, щоб потім використати для інших операцій на сході України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies