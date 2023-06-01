Росія втратила щонайменше 60 тисяч солдатів під час спроби захопити Бахмут, - ЗМІ

Це "консервативна оцінка" обсягу втрат росіян на цій ділянці фронту.

Внаслідок спроб Москви захопити українське місто Бахмут на Донеччині загинуло понад 60 тисяч росіян, повідомляє Sky News із посиланням на західного чиновника.

Минулого місяця Росія вкотре оголосила про успіх у захопленні Бахмута після приблизно річної битви.

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії не менше 60 000 жертв на цій ділянці Бахмут-Попасна під час річного бою", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, це "консервативна оцінка" розміру втрат росіян на цій ділянці фронту.

"Ми бачимо, що сили Вагнера [найманці] перебувають у процесі виведення, принаймні, на даний момент. Заміна цих силових елементів є важливим зобов'язанням і так перевантажених регулярних сил Росії", - додало джерело.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові зупинили наступальний потенціал росіян на Бахмутському напрямку. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українська аеророзвідка 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" знищує окупантів в окопах під Бахмутом.

За даними британської розвідки, Росія відводить "вагнерівців" із Бахмута, щоб потім використати для інших операцій на сході України.