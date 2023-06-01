Росія втратила щонайменше 60 тисяч солдатів під час спроби захопити Бахмут, - ЗМІ

Внаслідок спроб Москви захопити українське місто Бахмут на Донеччині загинуло понад 60 тисяч росіян, повідомляє Sky News із посиланням на західного чиновника.
Минулого місяця Росія вкотре оголосила про успіх у захопленні Бахмута після приблизно річної битви.
"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії не менше 60 000 жертв на цій ділянці Бахмут-Попасна під час річного бою", - сказав співрозмовник видання.
За його словами, це "консервативна оцінка" розміру втрат росіян на цій ділянці фронту.
"Ми бачимо, що сили Вагнера [найманці] перебувають у процесі виведення, принаймні, на даний момент. Заміна цих силових елементів є важливим зобов'язанням і так перевантажених регулярних сил Росії", - додало джерело.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові зупинили наступальний потенціал росіян на Бахмутському напрямку. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українська аеророзвідка 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" знищує окупантів в окопах під Бахмутом.
За даними британської розвідки, Росія відводить "вагнерівців" із Бахмута, щоб потім використати для інших операцій на сході України.