Зеленський відповів, які мирні ініціативи Україна готова слухати від інших країн

Україна готова слухати пропозиції щодо мирного врегулювання війни від будь-якої країни, крім країни-агресора.

Міркування може висловити будь-яка країна, яка має свої власні пропозиції, але не російські. Російський "почерк" одразу видно, зазначив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Молдові.

"Війна на нашій землі, тому peace-формула може бути тільки наша", – наголосив він.

Зеленський сказав, що Україна зацікавлена в пропозиціях інших країн, але на українській платформі.

"Я дуже зацікавлений, щоби свої ініціативи країни привносили, але на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, що вона остаточна. Тому що це і є дипломатія, якщо ти розмовляєш не ракетами, як Росія, ти розмовляєш словами. Це нормально, коли люди з інших континентів не стоять осторонь, а хочуть долучитися, щоб закінчити війну, вони повинні давати свої ініціативи. Я маю на увазі, вони мають повне право, і ми вдячні, якщо вони прийдуть до нас. Не навʼязуючись, а пропонуючи", – пояснив президент.

Він додав, що серед тих країн, які можуть виснути свої мирні пропозиції, можуть бути і не ті, хто проти РФ, а ті, хто проти агресії загалом.

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді Зеленський представив формулу миру з 10 кроків. Вона передбачає повне виведення російських військ з території України та відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ та інші пункти.

Українські союзники підтримують цю формулу. Свої мирні пропозиції представив Китай. Серед них – "припинення вогню" та "скасування односторонніх санкцій", на що не може погодитися Україна. Також шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.