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У Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь

На лікуванні перебуває понад 200 загарбників із пораненнями різного ступеня важкості.

У Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь

Російські окупанти продовжують обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у Мелітополі, що в Запорізькій області, росіяни облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь.

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Тут на лікуванні перебуває понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. Також російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців із військовою технікою. 

Нагадаємо, на Луганщині росіяни розмістили у школі військовий шпиталь. А на окупованій Донеччині більшість лікарень приймає лише російських військових - загарбники бояться розгортати велику кількість шпиталів через страх, що місцеві передадуть координати ЗСУ.

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