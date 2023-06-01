У Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь

Російські окупанти продовжують обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у Мелітополі, що в Запорізькій області, росіяни облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь.

Тут на лікуванні перебуває понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. Також російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців із військовою технікою.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни розмістили у школі військовий шпиталь. А на окупованій Донеччині більшість лікарень приймає лише російських військових - загарбники бояться розгортати велику кількість шпиталів через страх, що місцеві передадуть координати ЗСУ.