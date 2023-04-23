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На окупованій Донеччині більшість лікарень приймає лише російських військових

Загарбники бояться розгортати велику кількість шпиталів через страх, що місцеві передадуть координати ЗСУ.

На окупованій Донеччині більшість лікарень приймає лише російських військових
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованій території Донецької області мирні мешканці практично не можуть отримати медичні послуги - більшість лікарень приймає лише російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти продовжують переводити цивільні медзаклади на обслуговування військових через збільшення втрат серед особового складу. 

За останніми даними, у Горлівці, Єнакієво, Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах цивільним майже неможливо отримати медпослуги. Водночас до багатьох лікарень росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, щоб використовувати їх як живий щит.

Зазначається, що загарбники бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх, що місцеві партизани передадуть координати Збройним силам України.

"Водночас навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним - виставляють вимоги до місцевого населення. Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території РФ", - додали у ЦНС.

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Нагадаємо, що на окупованій території Луганської області загарбники збільшують кількість ліжко-місць для поранених військових у наявних шпиталях через значні втрати.

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