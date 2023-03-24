На окупованій Луганщині росіяни збільшують кількість ліжко-місць для військових у шпиталях

На окупованій території Луганської області загарбники збільшують кількість ліжко-місць для поранених військових у наявних шпиталях через значні втрати.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

“Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня”, – йдеться у зведенні.

При цьому зазначається і зростання смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня. Це сталося через збільшення кількості отримання важких поранень росіянами та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк стає тиловою базою для окупаційних військ, угруповання яких у місті помітно зростає.