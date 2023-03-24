В бою з російськими окупантами загинув спортсмен Андрій Щербанівський

Спортсмен Андрій Щербанівський загинув 23 березня на лінії бойового зіткнення із російськими окупаційними військами.

Про це повідомила пресслужба НТУУ КПІ.

Андрій Щербанівський народився й виріс у Києві, у 2001 року закінчив КПІ.

В 2016 році він брав участь в АТО, і після повномасштабного російського вторгнення пішов захищати країну.

“Андрій займався бігом і мав особистий рекорд: долав 42 км за дві з половиною години”, - розповіли в пресслужбі КПІ.

Останні 10 років Андрій Щербанівський організовував марафони та півмарафони в Києві, з 2013 року був членом команди Run Ukraine.

Нагадаємо, 10 березня у Луганській області загинув український боксер, призер чемпіонатів Європи Максим Галінічев.