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В бою з російськими окупантами загинув спортсмен Андрій Щербанівський

Андрій займався бігом і організацією бігових змагань.

В бою з російськими окупантами загинув спортсмен Андрій Щербанівський
Фото: Пресслужба НТУУ КПІ

Спортсмен Андрій Щербанівський загинув 23 березня на лінії бойового зіткнення із російськими окупаційними військами

Про це повідомила пресслужба НТУУ КПІ.

Андрій Щербанівський народився й виріс у Києві, у 2001 року закінчив КПІ.

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В 2016 році він брав участь в АТО, і після повномасштабного російського вторгнення пішов захищати країну.

“Андрій займався бігом і мав особистий рекорд: долав 42 км за дві з половиною години”, - розповіли в пресслужбі КПІ.

Останні 10 років Андрій Щербанівський організовував марафони та півмарафони в Києві, з 2013 року був членом команди Run Ukraine.

Нагадаємо, 10 березня у Луганській області загинув український боксер, призер чемпіонатів Європи Максим Галінічев.

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