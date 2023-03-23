Головне за день. Четвер, 23 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,оборона Бахмута, Зеленський на Херсонщині, перші винищувачі зі Словаччини, саміт лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Яким запам’ятається 393-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський відвідав Херсонщину, де пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову.

“Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються”, - йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Президент поспілкувався з місцевими мешканцями. “Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів”, - зазначив він.

Крім того, делегація відвідала один із енергетичних об’єктів Херсонської області. Також президент провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей.

Також ворог не полишає спроб захопити Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Росіяни завдали двох ракетних і двох авіаударів та здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 23 березня – в новині.

Сьогодні вдень, 23 березня, росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині.

“Вороги частково зруйнували адміністративну будівлю, поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети, також снаряди падали на територію парку та церкви”, - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Зазначається, що людей російські снаряди не зачепили. Але центр міста на Херсонщині понівечений підступним ударом російських військ.

Сьогодні із Словаччини в Україну були доставлені перші чотири винищувачі МіГ-29.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки", – повідомив у Facebook міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.

"Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь", – додав міністр.

Надь наголосив, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя, оскільки це Росія вторглася на територію України.

У Брюсселі розпочався дводенний саміт лідерів Євросоюзу. Серед головних тем – постачання боєприпасів Україні та ціни на енергоносії.

"Європейська рада також обговорить заходи щодо забезпечення відповідальності Росії за військові злочини, санкції, їх обхід і використання заморожених російських активів для відновлення України. Також буде обговорено питання допомоги, яку Росії надають Білорусь та Іран", – заявили в польському уряді. Польщу на саміті представляє премʼєр Матеуш Моравецький.

Лідери Європейського Союзу вже схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України впродовж наступних 12 місяців.

Згоди на спільне придбання боєприпасів для України досягли на міністерській зустрічі країни ЄС три дні тому. На програму спільної закупівлі боєприпасів для України зголосилися лише 17 країн з 27 членів Євросоюзу. Однак інші держави-члени можуть долучитися згодом. Категоричну відмову від участі в програмі висловила Угорщина – багаторічна підтримувачка російських наративів.

У своєму виступі перед лідерами ЄС у Брюсселі Володимир Зеленський знову закликав західних союзників надати Україні більше зброї великої дальності.

Президент України виступав на саміті ЄС по відеозв’язку з потяга, що рухався у невстановленому місці в Україні. Докладніше – в новині.

Сьогодні у будівлі Міжнародного кримінального суду відбулося підписання угоди про відкриття “польового” офісу прокурора МКС в Україні.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, офіс МКС буде відкрито у Києві.

“…Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш таких стабільних умовах. І це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але і мати відповідний офіс, який буде захищений в усіх можливих вимірах. В тому числі з відповідним захистом інформації, і це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно та більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів, які були скоєні РФ та російськими злочинцями на українській землі проти українців”, – сказав генпрокурор.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!