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Залужний обговорив із британським колегою посилення української ППО

Також Залужний розповів про ситуацію на фронті.

Залужний обговорив із британським колегою посилення української ППО
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великобританії адміралом сером Тоні Радакіном.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ.

“Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку - найбільш складно”, - йдетьсяу повідомленні. 

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Зазначається, що завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати. 

Також сторони обговорили питання посилення української ППО, домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок.

Нагадаємо, Сили оборони України отримають від Великобританії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2. Йдеться про снаряди зі збідненим ураном.

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