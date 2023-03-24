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Україна очікує цьогоріч зібрати 45 млн тонн врожаю зернових і зернобобових

Внутрішнє споживання пшениці становить близько 5 млн тонн.

Україна очікує цьогоріч зібрати 45 млн тонн врожаю зернових і зернобобових
Фото: EPA/UPG

За попередніми оцінками, Україна очікує зібрати цьогоріч 45 мільйонів тонн врожаю зернових і зернобобових.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Врожай пшениці очікується на рівні 16,6 млн тонн. При цьому внутрішнє споживання становить близько 5 млн тонн. Тобто як і торік, Україна буде повністю забезпечена зерном та продовольством", - сказав Шмигаль.

Він додав, що триває друга посівна кампанія в умовах воєнного стану. 

Нагадаємо, два тижні тому стартувала друга посівна під час повномасштабної війни проти російських загарбників. Було посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур.

Нещодавно в Україні схвалили план із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної.

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