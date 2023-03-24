Ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться без змін, - Шмигаль

Ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться без змін.

Про це на засіданні уряду 24 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, 1 квітня мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію.

"Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", - сказав Шмигаль.

За інформацією Міністерства енергетики, тарифи на електроенергію для побутових споживачів збережуться на рівні 1,44 грн/кВт год (для домогосподарств, які споживають до 250 кВт год на місяць), та 1,68 грн/ кВт год (якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт год).

Нагадаємо, раніше прем'єр повідомив, що державні НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та НАК "Нафтогаз України" у 2022 році компенсували понад 300 млрд грн різниці в тарифах на електроенергію і природний газ для населення, ще 100 млрд грн компенсували комунальні підприємства та місцева влада.

Тим часом із 1 січня 2023 року в Україні зросла вартість електроенергії для непобутових споживачів.