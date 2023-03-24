У піщаному кар'єрі у с. Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ місцевого підприємства.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, 56-річного водія авто госпіталізували. А 64-річний директор підприємства від отриманих внаслідок вибуху травм загинув.

Очільник області наголосив, що на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека і закликав жителів бути максимально уважними та обережними.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району Харківщини на міні підірвався чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

З моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних жителів, ще 20 отримали поранення.