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У кар'єрі Харківського району вантажівка підірвалася на міні, є жертви

Водій отримав вибухову травму, його госпіталізували. А директор підприємства загинув.

У кар'єрі Харківського району вантажівка підірвалася на міні, є жертви
Фото: Харківська обласна прокуратура

У піщаному кар'єрі у с. Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ місцевого підприємства. 

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, 56-річного водія авто госпіталізували. А 64-річний директор підприємства від отриманих внаслідок вибуху травм загинув. 

Очільник області наголосив, що на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека і закликав жителів бути максимально уважними та обережними.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району Харківщини на міні підірвався чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці. 

З моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних жителів, ще 20 отримали поранення.

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