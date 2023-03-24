Маляр назвала напрями ветеранської політики, над якими працює Кабмін

"Найкраща комунікація для держави - це комунікація ветеранів з підростаючим поколінням. Їх досвід і приклад - неоціненний", - вважає заступниця глави Міноборони.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр озвучила напрями ветеранської політики, над якими працює Кабмін.

Про це йдеться в дописі Маляр у соцмережах.

Серед напрямів:

забезпечення економічної свободи;

забезпечення житлом;

соціальна допомога і адаптація;

освітні послуги;

медичні послуги;

відповідна інформаційна політика.

Заступниця глави Міноборони висловила своє бачення щодо питання інформаційної політики.

На думку Маляр, ветерани "самі і є найкращою комунікацією".

"Нічого більш переконливого ніж їхні історії успіху - немає. Успіх у широкому розумінні, звісно", - зауважила заступниця міністра.

Вона назвала ветеранів найсильнішими людьми "морально і психологічно" і зазначила, що "шана і повага ветеранам полягає не в ідеалізації, а в нашій свідомій готовності, як дорослого суспільства, прийняти їх з усіма людськими якостями".

"І найкраща комунікація для держави - це комунікація ветеранів з підростаючим поколінням. Їх досвід і приклад - неоціненний", - додала Маляр.

Нагадаємо, Український ветеранський фонд Мінветеранів почав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу “Варто робити своє”. Ветерани можуть отримати 1,5 млн гривень на відкриття та розвиток своєї справи.

Тим часом результати опитування "Портрет ветерана" показали, що 28% ветеранів, які на цей час не служать у Збройних силах України, мають статус безробітного.