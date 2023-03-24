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​Ветерани можуть отримати 1,5 млн гривень на відкриття та розвиток бізнесу

Прийом заявок триває до 10 квітня 2023 року.

​Ветерани можуть отримати 1,5 млн гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Фото: veteranfund.com.ua

Сьогодні Український ветеранський фонд Мінветеранів починає відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу “Варто робити своє”.

Про це повідомляє сайт Українського ветеранського фонду.

Зазначається, що ветерани, ветеранки, а також родичі полеглих захисників та захисниць можуть отримати від 500 тис. до 1,5 млн гривень на відкриття або розвиток власної справи. Загальний бюджет конкурсу становить 15 млн гривень.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

  • ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
  • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Прийом заявок триватиме з 24 березня до 10 квітня 2023 року.

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Більше про умови та покрокову інструкцію – на сайті Українського ветеранського фонду

Нагадаємо, у 2023 році Кабмін планує затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації.

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