Ворог вдарив з мінометів по акваторії Дніпро-Бузького лиману

Постраждалих немає.

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Російські військові вкотре завдали мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади.

Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Згідно з повідомленням, обстріли сталися напередодні о 14:43 та 15:19. Обійшлося без постраждалих.

“У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків.