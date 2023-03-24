Учора окупанти вбили ще трьох мирних жителів Донеччини

Люди загинули у Костянтинівці і Часовому Ярі.

Минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донецької області, п’ятеро мирних жителів були поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 23 березня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: двох – у Костянтинівці та одного – у місті Часів Яр”, – зазначив Кириленко.

Ще п’ятеро людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, з Вугледара, Великої Новосілки і Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей.