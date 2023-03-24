Захисники ліквідували за добу понад 1000 окупантів, – Генштаб

Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати становлять:
- танків – 3574 (+4)
- бойових броньованих машин – 6921 (+23)
- артилерійських систем – 2616 (+8)
- РСЗВ – 511 (+0)
- засоби ППО – 276 (+3)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2208 (+5)
- крилаті ракети – 911 (+2)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5464 (+12)
- спеціальна техніка – 277 (+4).
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних ударів, зокрема по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. З БпЛА окупанти вдарили по Дніпропетровській області.