Захисники ліквідували за добу понад 1000 окупантів, – Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 24 березня 2023 орієнтовно склали 169 170 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 1020 окупантів.

Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати становлять:

танків – 3574 (+4)

бойових броньованих машин – 6921 (+23)

артилерійських систем – 2616 (+8)

РСЗВ – 511 (+0)

засоби ППО – 276 (+3)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2208 (+5)

крилаті ракети – 911 (+2)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5464 (+12)

спеціальна техніка – 277 (+4).

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних ударів, зокрема по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. З БпЛА окупанти вдарили по Дніпропетровській області.