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Захисники ліквідували за добу понад 1000 окупантів, – Генштаб

Також армія РФ втратила 23 бойові броньовані машини. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 24 березня 2023 орієнтовно склали 169 170 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 1020 окупантів.

Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати становлять:

  • танків – 3574 (+4)
  • бойових броньованих машин – 6921 (+23)
  • артилерійських систем – 2616 (+8) 
  • РСЗВ – 511 (+0)
  • засоби ППО – 276 (+3)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2208 (+5)
  • крилаті ракети – 911 (+2)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5464 (+12)
  • спеціальна техніка – 277 (+4).

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних ударів, зокрема по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. З БпЛА окупанти вдарили по Дніпропетровській області. 

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