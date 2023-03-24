Окупанти розпочали депортацію мешканців передмістя Бахмута, – Центр нацспротиву

Людей спочатку вивозять на захоплену Луганщину.

Найманці групи “Вагнера” розпочали депортацію мешканців передмістя Бахмуту Донецької області.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Бойовики примусово вивозять місцевих мешканців на захоплені райони Луганщини, де вони проходять фільтрацію.

Після чого їх депортують до Пермі й в інші віддалені райони РФ.

“Маємо типову історію, де користуючись бойовими діями, які розв’язала сама РФ, місцевих депортують під намірами евакуації. Після чого асимілюють у віддалених районах імперії, адже ті тепер залежні від окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зараз у Бахмуті перебувають близько 3 тис. цивільних. Дехто не хоче евакуюватися і умисно ховається від рятувальників і місцевої влади.