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Єдиний державний реєстр зброї в Україні планують запустити 23 червня

Безпековий фактор обговорять з громадськістю, експертами та народними депутатами.

Єдиний державний реєстр зброї в Україні планують запустити 23 червня
Ігор Клименко
Фото: РБК-Україна

Єдиний державний реєстр зброї в Україні планують запустити 23 червня. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в етері національного телемарафону.

Клименко наголосив на існуванні безпекового фактора, який планується обговорити з громадськістю, експертами та народними депутатами.

Він додав, що вся зброя, яка легально була видана громадянам на початку повномасштабного вторгнення, зокрема підрозділами Національної поліції, перебуває на обліку в єдиній базі. 

“І ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням”, – підкреслив міністр.

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За його словами, відповідальність за обіг зброї після прийняття відповідного закону в другому читанні буде покладена першочергово на МВС і Національну поліцію.

Нагадаємо, Клименко раніше заявив, що найближчим часом буде готова база воєнних злочинців. Нею Міністерство внутрішніх справ поділиться з іншими державами.

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