Безпековий фактор обговорять з громадськістю, експертами та народними депутатами.

Єдиний державний реєстр зброї в Україні планують запустити 23 червня. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в етері національного телемарафону.

Клименко наголосив на існуванні безпекового фактора, який планується обговорити з громадськістю, експертами та народними депутатами.

Він додав, що вся зброя, яка легально була видана громадянам на початку повномасштабного вторгнення, зокрема підрозділами Національної поліції, перебуває на обліку в єдиній базі.

“І ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням”, – підкреслив міністр.

За його словами, відповідальність за обіг зброї після прийняття відповідного закону в другому читанні буде покладена першочергово на МВС і Національну поліцію.

Нагадаємо, Клименко раніше заявив, що найближчим часом буде готова база воєнних злочинців. Нею Міністерство внутрішніх справ поділиться з іншими державами.