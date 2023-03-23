На Одещині ППО збила дві російських ракети, - Братчук

Ввечері 23 березня російські окупанти намагались завдати чергового удару по Одеській області.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“О 21:30 ворог намагався атакувати нашу область винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря”, - написав Братчук.

Втім, додав він, силами протиповітряної оборони було збито обидві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня".

Нагадаємо, Росія ввечері 21 березня завдала ракетного удару по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет із моря. Частину з них знищила українська ППО. Одна російська ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.