Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці, - Генштаб

Інформація про начебто відхід росіян з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних.

Російські окупанти і досі знаходяться у Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, інформація про начебто відхід росіян з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних.

“Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку”, - пообіцяли в Генштабі.

Раніше повідомлялось, що станом на 22 березня всі підрозділи російської окупаційної армії, які були розміщені в Новій Каховці Херсонської області, залишили місто.