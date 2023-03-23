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Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці, - Генштаб

Інформація про начебто відхід росіян з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних.

Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці, - Генштаб
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти і досі знаходяться у Новій Каховці Херсонської області

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, інформація про начебто відхід росіян з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. 

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“Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку”, - пообіцяли в Генштабі.

Раніше повідомлялось, що станом на 22 березня всі підрозділи російської окупаційної армії, які були розміщені в Новій Каховці Херсонської області, залишили місто

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