Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці, - Генштаб

Російські окупанти і досі знаходяться у Новій Каховці Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Як зазначили у Генштабі, інформація про начебто відхід росіян з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних.
“Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку”, - пообіцяли в Генштабі.
Раніше повідомлялось, що станом на 22 березня всі підрозділи російської окупаційної армії, які були розміщені в Новій Каховці Херсонської області, залишили місто.