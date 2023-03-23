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УПЦ МП прикриває свої злочини, маніпулюючи правами віруючих, – Лубінець

“Україна завжди була відкрита і толерантна до всіх релігій світу”.

УПЦ МП прикриває свої злочини, маніпулюючи правами віруючих, – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець у Telegram

Представники УПЦ Московського патріархату прикривають свої злочини, маніпулюючи правами віруючих.

Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що зустрівся із постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун та головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер. Темою зустрічі було питання прав і свобод віруючих в Україні.

“Наша країна завжди була відкрита та толерантна до всіх релігій світу, а права вірян – захищені законом. Адже право на свободу світогляду і віросповідання закріплено у Конституції України”, – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що перехід парафій Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України – це бажання та вибір самих вірян.

“Вони розуміють, що УПЦ Московського патріархату належить Росії, підтримує війну, окупацію українських земель. Окрім цього, сама Росія чинить злочини й проти різних релігійних конфесій: обстрілює та руйнує релігійні споруди, вбиває священиків”, – зазначив омбудсмен.

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Нагадаємо, 29 березня у Києво-Печерській лаврі заявили про розрив договору про оренду з УПЦ МП. Однак намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло наголосив, що ченці не збираються виселятися з Лаври.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про те, що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої Української православної церкви (Московського патріархату).

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