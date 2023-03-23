Він також закликав вірян УПЦ МП "не здаватися без бою".

Намісник Свято-Успенського монастиря Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Павло знову заявив, що попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі Лаври.

"Нам дали два тижні – до 29 березня – щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників... У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати. Чому? Залишити, щоб розкали?", - сказав Павло.

Він заявив, що усі будівлі Лаври - в прекрасному стані. А правоохоронців, які приходили - "невихованими". Павло звернувся до вірян і заявив, що їхній обов’язок - "захищати святиню".

"Багато хто звинувачує, що ми здаємо обитель без бою. Приходьте, подивіться, це ваш обов’язок – захищати свою святиню разом з нами", - сказав він.

Павло також заявив, що не має наміру переходити до Православної церкви України і назвав ПЦУ "політичною партією".

"Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми і серця людини", - сказав представник УПЦ МП.

Нагадаємо, що до 29 березня керівництво Свято-Успенського монастиря і Української православної церкви (Московського патріархату) мають залишити територі иєво-Печерської Лаври через розірвання договору оренди. Владика Павло заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.

20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Президент у зустрічі відмовив, натомість представники УПЦ МП зустрілися зі співробітниками профільних департаментів ОП. Наступного дня в УПЦ МП поскаржилися, що їх не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври, оскільки там працює комісія Мінкультури.

За підсумками аудиту в Лаврі виявили кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом. У Мінкультури зазначили, що під час господарювання в Лаврі УПЦ МП зруйнувала низку культурних пам’яток та перетворила надбання ЮНЕСКО на меблевий цех та звалище. Видання “Духовний фронт України” опублікувало частину фактів, на підставі яких держава, в особі МКІП, вирішила припинити договір користування Лаврою.