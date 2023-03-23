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СБУ затримала зрадника, який передавав "вагнерівцям" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі​

Ця інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.

СБУ затримала зрадника, який передавав "вагнерівцям" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі​
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента на Житомирщині. Ним виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловіка залучили до співпраці в липні минулого року через соцмережу "Вонтакте". За вказівкою росіян він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також "цікавився" персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні.

Крім цього, він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів. Ця інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.

Отримані відомості зрадник передавав "вагнерівцям" через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді фотографій карт з відмітками.

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Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російського агента і затримали його напередодні спроби втечі за кордон.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності. Поплічнику ворога повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу  (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. 

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ у Донецькій області.

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