Розвідка показала фільм про контрнаступ на Харківщині

"Знаючи про неминучість війни, воєнна розвідка поруч із малими групами спецпризначенців почала формувати більш потужні підрозділи, чітко розуміючи, що прийде саме їх час. Як виявилося, ми у цьому не помилися". Про це розповів генерал-майор Кирило Буданов у документальному фільмі «Харківський контрнаступ. Земля» з циклу документальної трилогії «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі». Його продемонстрували у середу 22 березня в ефірі національного телемарафону Єдині новини #UA Разом та розміщено на Youtube каналі ГУР МО.

Одну з ключових ролей під час оборони Харкова, а згодом і звільнення під час контрнаступальної операції майже 8500 квадратних кілометрів, понад 400 населених пунктів і більш ніж 150 тисяч мешканців Харківської області зіграв спецпідрозділ ГУР МО «Кракен». Він на початку вересня 2022 року у складі Сил оборони і безпеки звільняв від ворога місто Балаклія, а згодом і всю східну частину міста Куп`янськ за річкою Оскіл. У фільмі є відео інтенсивних бойових дій спецпідрозділу під час ударно-штурмових дій у ході звільнення від російських агресорів цих міст і навколишніх населених пунктів.

"Ми передаємо розвіддані у штаби, які керують цим всім. Безпосередньо від нас, окрім надання вчасного розвідувальної інформації, було залучено штурмовий спецпідрозділ Кракен. Він показав себе досить ефективно в таких бойових діях. Вони спеціалізуються на бойових діях всередині населених пунктів, тож для них там було все звично. За досить нетривалий термін треба було створити з абсолютно різних людей ефектично діючий підрозділ. Засади, на яких вони формувалися, були абсолютно правильні - це вірність народу України, це бажання знищити ворога. І це безпрекословне підпорядкування своїм командирам. У них жодні команди, як і повинно бути в армї, не обговорюються. Вирішили, їм поставили завдання, вони його виконують. Незважаючи на те наскільки це важко, страшно, чи є бажання чи нема. Ми пишаємося ними» - розповів генерал-майор Кирило Буданов.

«Ми самі виходимо у сіру зону, у тил противника, ведемо дорозвідку, знімаємо інформацію. Ми бачимо ворожі сили, засоби, чим вони воюють, який у них кількісний склад. Це все ми бачимо і ми передаємо і на Київ, і самі цю інформацію оборобляємо і потім вже спільно з підрозділами ЗСУ по тому плану, який ми виробляємо, ми діємо», - повідомив командир спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО України із позивним «Віто».

За словами генерал-полковника Олександра Сирського, командувача Сухопутних військ ЗСУ, результати контрнаступу на Харківщині перевищили очіування командування. "Ми відчували, що треба завдати такого удару, що ворог просто би похитнувся і посипався. Дії наших військ були настільки швидкі і настільки неочікувані для них, що це призвело до паніки, це призвело до втрати управління, це призвело до того, що їхні військовослужбовці почали тікати. Там доволі великі трофеї були захоплені. Ми взяли тільки танками два батальйони і порядка двох батальйонів техніки механізованих військ і багато іншої спеціальної техінки. Тобто там були деякі танки, ніби дійсно з параду прийшли. Результат, звичайно, був набагато більший, ніж ми очікували, тому що додалася звільнена територія ще і уздовж державного кордону. Ми планували кілометрів на 2000 менше квадратних, і це дало такий значний поштовх для подальших наших наступальних дій», - розповів Олександр Сирський.