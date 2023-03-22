На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на касетному снаряді

У середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на касетному снаряді.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов закликає жителів області бути максимально уважними та обережними, утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані.

Нагадаємо, що на Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків.

Також поблизу Великої Олександрівки в Херсонській області в лісосмузі на російській міні підірвався чоловік.