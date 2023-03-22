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На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на касетному снаряді

Синєгубов закликає жителів області бути максимально уважними.

На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на касетному снаряді
Фото: pivdenukraine.com.ua

У середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на касетному снаряді.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов закликає жителів області бути максимально уважними та обережними, утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані.

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Нагадаємо, що на Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків.

Також поблизу Великої Олександрівки в Херсонській області в лісосмузі на російській міні підірвався чоловік.

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