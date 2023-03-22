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На Херсонщині чоловік втратив частину ноги через підрив на міні

Підрив стався у лісі.

Поблизу Великої Олександрівки в Херсонській області в лісосмузі на російській міні підірвався чоловік.

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

48-річний постраждалий втратив частину ноги. Його госпіталізували.

"Територіями, які ще не обстежили вибухотехніки, пересуватися не можна! Навіть якщо є велика необхідність побувати у лісі, в полі, на дачі, біля річки чи на інших потенційно небезпечних ділянках - не робіть цього", - вкотре закликали в ОВА.

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Нагадаємо, що у лісосмузі за селом Станіслав Херсонської області на російській міні підірвався 18-річний хлопець. Через тяжкі травми він загинув на місці.

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