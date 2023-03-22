Четверо організаторів псевдореферендуму на Херсонщині отримали тюремні строки

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще чотирьох організаторів незаконного референдуму на тимчасово окупованих росіянами територіях Херсонської області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Колаборантів затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання - п`ять років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

"Доведено, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів «проголосувати» за приєднання регіону до складу РФ. Для цього вони у супроводі озброєних окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити «необхідну» позначку в «бюлетенях». У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.

У русі опору розповідали, що в Херсонській області через порожні дільниці псевдореферендуму окупанти примушували людей "голосувати" по два рази та за всіх членів родини, якщо їх немає вдома.

Після завершення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей ворожі сили продовжили фарс щодо незаконного приєднання української землі до Росії шляхом звернень до президента РФ. А 30 вересня минулого року Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України.