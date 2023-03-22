Зруйновані верхні поверхи гуртожитку після нічної атаки шахедами у ніч на 22 березня на Київщині.

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Внаслідок атак загинули четверо людей, 24 отримали поранення.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 22 березня.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ “Град”, “Смерч”, ЗРК “С-300”, БПЛА “Шахед-136”, БПЛА “Ланцет”, КАР “Х-59”, тактична авіація) здійснено обстріли 121 населеного пункту, підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури.

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджений цивільний об'єкт. Наразі відомо про трьох загиблих і сімох поранених. Інформація уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога. Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.

Фото: Офіційний телеграм канал генерала Андрія Нєбитова

У Житомирській області сьогодні вночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об'єктів інфраструктури. Три безпілотники було збито підрозділами протиповітряної оборони.

У Чернігівській області ворог за добу тричі обстріляв з артилерії Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Також зафіксовано скидання боєприпасу із БПЛА. Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманської, Середино-Будської громад. Били з мінометів та артилерії. Також на територію Білопільської громади агресор скинув з безпілотника вибуховий пристрій (типу ВОГ). Без втрат та руйнувань.

У Дніпропетровській області вчора надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів з важкої артилерії. Люди не постраждали. Проте пошкоджені два приватнi будинки, кілька господарських споруд та авто. Обірвана лінія електропередач. Вночі росiйська армiя знову вдарила по Нiкопольському району. Пiд прицілом важкої артилерiї була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.

У Запорізькій області за минулу добу загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області вчора ввечері під час обстрілу міста Куп'янськ був пошкоджений житловий будинок. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук. На Куп’янському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове. Внаслідок артобстрілу Куп'янська пошкоджено ворота та депо пожежно-рятувальної частини, автомобіль КамАЗ, вибиті вікна в двох житлових п’ятиповерхівках.

У Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках агресор продовжує спроби зламати українську оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області ворог здійснив 44 обстріли за добу із застосуванням ЗРК «С 300», невстановленого типу ракети, артилерії, РСЗВ "Смерч", "Град", танків. Обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Гірник, Красногорівка, села Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Степове, Предтечине, Хромове, Стінки, Зоряне. Пошкоджено 18 житлових будинків (з них чотири багатоквартирних), два гаражі, школа, будівля “Часовоярського вогнетривкого комбінату”. По області за добу – четверо людей загинуло, п’ятеро поранених.

В Одеській області вчора ввечері ворог завдав ракетного удару. Було випущено три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збили силами ППО. Одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату. У наслідок ракетного удару постраждало чотири людини.

У Херсонській області російські війська масовано обстрілюють Бериславський та Херсонський райони. За минулу добу ворог здійснив 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та “Градів”. Місто Херсон ворог обстріляв вісім разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали: приватні й багатоквартирні будинки. Двоє людей дістали поранення. У Бериславському районі російські загарбники прицільно обстріляли цвинтар. Кладовище, куди влучили 8 російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка Бериславського району. Зі звільненої території області евакуйовано 73 особи.