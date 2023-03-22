Росія може здійснити спробу ще одного наступу на Україну, – Джон Кірбі

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що найближчими днями Росія може здійснити спробу ще одного наступу на Україну. Не виключено, що він відбудеться на інших напрямках.

Про це повідомляє CNN.

Кірбі зазначив, що найближчі тижні будуть “критичними” у війні. Президент РФ Володимир Путін може спробувати почати ще один наступ на інших напрямках. США мають переконатися у тому, що роблять все можливе, щоб Україна була готова до такого сценарію.

За словами речника Білого дому, Сполучені Штати хочуть, щоб українці могли захистити себе від будь-якого російського наступу, а також мали змогу “проводити власні наступальні операції у будь-який час і у будь-якому місці, в розмірі та масштабі на свій вибір”.

“Саме тут ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо для них загальновійськові маневри. Ось чому вони нарощують підготовку з таких речей як система ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями”, – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, РФ веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.