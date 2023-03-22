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Українські сили розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут, – британське МО

Це може зменшити загрозу для постачань. 

Українські сили розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут, – британське МО
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Останніми днями українські сили розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута, що, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання Н-32. 

Довкола центру Бахмута тривають бої, і українська оборона залишається під загрозою захоплення з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. 

“Однак існує реалістична ймовірність того, що російський штурм міста втрачає той обмежений імпульс, який він отримав, частково через те, що деякі підрозділи російського МО було передислоковано в інші сектори”, – зазначили в повідомленні.

Росіяни посилено штурмують Бахмут вже більш ніж два місяці. Для окупації міста ворог задіяв і армію, і найпідготовленіших найманців "Вагнера". Цього тижня в Генеральному штабі ЗСУ вперше повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог втрачає наступальний потенціал. 

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