Українські сили розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут, – британське МО

Це може зменшити загрозу для постачань.

Останніми днями українські сили розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута, що, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання Н-32.

Довкола центру Бахмута тривають бої, і українська оборона залишається під загрозою захоплення з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

“Однак існує реалістична ймовірність того, що російський штурм міста втрачає той обмежений імпульс, який він отримав, частково через те, що деякі підрозділи російського МО було передислоковано в інші сектори”, – зазначили в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MXnbbMKdKA



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/21nhXFioD8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2023

Росіяни посилено штурмують Бахмут вже більш ніж два місяці. Для окупації міста ворог задіяв і армію, і найпідготовленіших найманців "Вагнера". Цього тижня в Генеральному штабі ЗСУ вперше повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог втрачає наступальний потенціал.